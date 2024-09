La mia testimonianza contro l’assassimo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) TERNO D’ISOLA (Bergamo) Nella conferenza stampa in procura, quando è stato annunciato il fermo di Moussa Sangare per l’omicidio di Sharon Verzeni, ha ricevuto un pubblica lode, insieme con l’amico che era con lui, per il senso civico dimostrato. Hanno riconosciuto Sangare come il ciclista che la notte dell’omicidio di Sharon li ha fissati in modo minaccioso e ha fatto un verso ’strano’ con la bocca. Ettayeb non vuole essere definito eroe, dice di avere fatto solo il suo dovere di cittadino. Venticinque anni, figlio di genitori marocchini, cittadino italiano, è nato a Ponte San Pietro e abita a Terno d’Isola da quando aveva tre giorni di vita. È youtuber, campione di kickboxing e youtuber. "Verso mezzanotte e mezza – racconta – della notte tra il 29 e il 30 luglio ero con il mio amico Mohamed vicino al cimitero di Chignolo. Sono passate diverse persone in bicicletta.