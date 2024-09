KBL l’energia giusta per sbloccare i traumi secondo Devananda

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Rimini, 2 settembre 2024 - Far sprigionare energia per individuare il dolore e poi rimuoverlo., brasiliana di origine, ha importato nel nostro Paese tecniche che si pongono l'obiettivo di trattare le ferite delle persone e di suturarle per migliorare la qualità della vita: "Si tratta di metodi -spiega- che non sono mai uguali per