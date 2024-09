Juventus cosa va e cosa non va dopo le prime tre giornate di campionato

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sette punti in tre partite. L'avvio di stagione, per la, è stato senza dubbio positivo, con i bianconeri che hanno battuto Como e Verona prima di essere fermati sul pari dalla Roma di De Rossi. Un ruolino di marcia che permette alla formazione di Thiago Motta di arrivare alla sosta per