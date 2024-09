Italia U21 Nunziata | Ho SEMPRE tenuto d’occhio Savona su Pisilli dico QUESTO

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 2 settembre 2024) Le parole di Carmine, ct degli Azzurrini, in conferenza stampa. Tutti i dettagli in merito Carmine, ct dell’U21, ha parlato in conferenza in vista dopo la vittoria ai rigori contro Panama. SENSAZIONI – «Ci sono le stesse sensazioni di. Dopo un po’ di mesi ti ritrovi e devi mettere dentro concetti, ridando un gioco alla