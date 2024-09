Israele proteste e tensioni per ostaggi | oggi sciopero generale

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) –si infiamma, la tensione si alza con le manifestazioni per la liberazione degliprigionieri a Gaza dal 7 ottobre e culminacon uno. Secondo il Forum delle famiglie degli, in tutto il paese sono scese in piazza circa 700mila persone: oltre mezzo milione solo a Tel Aviv.