Israele piange i suoi morti | proteste violente contro Netanyahu bloccano il Paese

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di lunedì 2 settembre 2024) La morte dei sei ostaggi, nelle mani di Hamas da quasi 11 mesi, ha convinto il popolo dia scendere in piazza per chiedere a gran voce un accordo per la liberazione di chi è ancora in trappola nella Striscia di Gaza L'articoloilproviene da Il Difforme.