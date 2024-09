Israele-Hamas ultimatum Usa su accordo | Prendere o lasciare

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) – Un". Per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi trattenuti nell'enclave palestinese dall'attacco del 7 ottobre scorso in. Fra gli ostaggi ci sono cittadini Usa e l'Amministrazione di Biden lavora da mesi con Egitto e Qatar per definire un'intesa. Per il presidente