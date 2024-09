Iran giornalista corregge un punto a un tweet di Khamenei | arrestato e condannato

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dura vita per gli attivistiiani invisi ad Ali. Il blogger Hossein Shanbehzadeh è stato incarcerato a giugno per aver postato un soloin risposta a undella Guida suprema. Il gesto ‘sconsideato’ di Shanbehzadeh gli è costato a 12 anni di carcere. “Secondo il verdetto emesso dalla Sezione 26 del Tribunale rivoluzionario di Teheran, è statoa cinque anni di carcere per propaganda a favore del regime sionista, quattro anni per insulto al sacro, un anno per propaganda contro il sistema e due anni e 50 milioni di toman di multa per aver pubblicato menzogne”, ha riferito l’avvocato del, Amir Raesian, su X.Leggi anche: Mondo a un passo dall’incubo. L’si prepara all’attacco.