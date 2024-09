Inizio scuola con 963 ATA in meno sui posti accantonati nessuna supplenza

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 2 settembre 2024)nuovo anno scolastico con quasi mille ATA in. Il decreto Sport e, convertito in legge n. 106 del 29 luglio 2024, ha previsto l’accantonamento di 963ATA per posizioni di comando presso l’Amministrazione periferica del Ministero dell’istruzione e del merito. L'articolocon 963 ATA in, sui