Inizio col botto a Borgonovo per il Valtidone Wine Fest

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 2 settembre 2024) «La qualità delle nostre cantine piacentine migliora di anno in anno”. Una considerazione che trova tutti d’accordo: esperti del settore, addetti ai lavori e semplici appassionati. E non poteva esserci premessa migliore per dare il via al: l’edizione 2024 è partita da