Indonesia Papua Nuova Guinea Timor Est e Singapore | è il viaggio più lungo del pontificato di Francesco

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergoglio è partito dall’aeroporto di Fiumicino per il suo quarantacinquesimoapostolico internazionale. Le tappe delin Asia sonoEst e. Ilè il piùdel suoe si concluderà il 13 settembre. L’atterraggio nella capitalena Giacarta, all’aeroporto “Soekarno-Hatta”, è previsto per le ore 11:30, le 6:30 di domani in Italia.