Incidente sul raccordo Torino-Pinerolo | schianto tra tre auto all' altezza di None due feriti e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tresono rimaste coinvolte in unstradale avvenuto sulall'die in direzione. Due iche sono stati trasportati in codice verde all'ospedale dida due mezzi del 118. Testacoda per una Citroen C3 che ha finito la sua corsa