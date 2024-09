Incidente a Cirimido furgone si schianta contro un’auto e si ribalta | due feriti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Due persone sono rimaste ferite in unavvenuto intorno a mezzogiorno di lunedì a, in provincia di Como. Secondo la prima ricostruzione, unsi ètomobile,ndosi, mentre i due veicoli erano in prossimità della rotonda di via Strada di Mezzo. Tra le persone coinvolte una ragazza di 23 anni, una donna di 53 e un uomo di 48: non è chiaro al momento chi siano i. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, un’ambulanza emedica, che hanno trasportato due persone all’ospedale in codice giallo.