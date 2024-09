In Italia ad agosto cresce la manifattura indice Pmi a 494

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'Hcob Pmi sul settore manifatturierono adsale a 49,4 adrispetto al 47,4 di luglio. L'ha segnato il terzo mese consecutivo di incremento, avvicinandosi sempre più alla soglia dei 50 punti. L'industriana si sta "riprendendo. Anche se adl'Hcob Pmi per il settore manifatturierono resta al di sotto della soglia di non cambiamento con 49,4, l'ha comunque guadagnato due punti", afferma Tariq Kamal Chaudhry economista di Hamburg Commercial Bank. "Questo risultato - prosegue - è ancora positivo vista la tendenza al ribasso riportata nelle altre nazioni dell'eurozona in questi ultimi mesi. Tuttavia, la situazione dell'industriana è tutt'altro che ideale, infatti le aziende hanno detto di aver ridotto i livelli di produzione a causa dei bassi livelli di nuovi ordini e delle condizioni di mercato generalmente deboli".