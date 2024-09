Immondizia da buttare? Una soluzione geniale!

Leggi tutta la notizia su leccotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) A Pescarenico si è diffusa una nuova moda per eliminare i fastidiosi rifiuti che ti ritrovi in mano durante una passeggiata. Perché non metterli sulle finestre delle case? Sicuramente il proprietario provvederà a smaltirli!Le foto sono state scattate nei viottoli del vecchio nucleo ieri