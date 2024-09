Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Aboubakar Soumahoro, l'ex paladino dei migranti arrivato in Parlamento, scende in campo per dire che le carceri vanno chiuse a seguito della rivolta nel penitenziario Beccaria, istituto per minori a Milano. E nel frattempo va avanti senza sosta il tour di Avs nelle carceri per criticare il governo Meloni.