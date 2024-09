Ilary Blasi lo scontrino pazzo sconvolge tutti | quanto ha speso per i calamari | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Come è successo a molti italiani, ancheha trovato il frigo completamente vuoto quando ha fatto ritorno dalle vacanze. Così ha deciso di recarsi al supermercato per fare "rifornimento". La spesa si è rilavata però più costosa del previsto. Tra generi alimentari, prodotti per il corpo e quelli per la cura della casa, la show girl ha dovuto sborsare una cifra da capogiro: circa 600 euro. Da ciò che emerge dalla lettura dellodovrebbe avere in programma una cena a base di pesce. Ciò lo si evince dalle voci "" - costati addirittura 40 euro -, "orata" e "salmone". Non mancano però anche gli affettati, gli yogurt, il pane e molto altro ancora. Come detto, spazio anche alla cura del corpo: nel carrello sono infatti presenti anche bagnoschiuma, shampoo, rasoio e proteggi slip.