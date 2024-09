Il prof Pregliasco | Non prendo più la metro a Milano perché ho paura dei No-vax

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilessor Fabriziodi recente si è trovato con un sasso sul palco. È successo a Barletta. E il lancio è arrivato quando ha detto che Covid-19 era in ripresa. Per la verità io non me ne sono reso conto subitostavo parlando e di fronte avevo due riflettori che mi abbagliavano: non vedevo il pubblico. Ho sentito solo un tonfo sul palco. Si è accorta del sasso la giornalista che era a fianco a me, Manila Gorio. Ha subito fermato il dibattito chiedendo ai responsabili di farsi avanti evidenziando la gravità dell’atto e chiedendo scusa», spiega oggi in un’intervista al Corriere della Sera. Poi ha voluto proseguire: «Ho terminato di spiegare con toni tranquilli della convivenza con il Covid, senza enfasi e senza alcun allarmismo». Il sassospiega che «il sasso è arrivato vicino, non ho idea se volessero davvero colpirmi e hanno sbagliato mira.