Il principe Harry sarà un reale part-time? L' ultima soffiata sul ritorno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Ilvorrebbe tornare nel Regno Unito, da lavoratore' e senza chiedere scusa al padre, il re Carlo, dopo le accuse alla famiglia contenute nella sua biografia ‘Spar'e. Lo stratagemma del duca di Sussex per riuscirci sarebbe quello di cercare di ottenere “incarichi reali discreti”, tramite amicizie e conoscenze, piuttosto che rivolgendosi al sovrano. E una volta in Gran Bretagna, vi resterebbe sei mesi, mentre gli altri sei li trascorrerebbe negli Stati Uniti. Fonti hanno dichiarato al Mail on Sunday che“sta cercando consiglio dai suoi vecchi amici e soci, sta pensando di fare qualcosa di diverso perché quello che sto facendo chiaramente non funziona”. La biografaAngela Levin ha aggiunto che“non vuole dire che si scusa” per aver causato la frattura in atto tra sé e la famiglia