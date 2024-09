Il Potere Creativo della donne

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dal recente studioRome Business School “Gender Gap e lavoro in Italia” emerge una grande disparità nel mondo del lavoro in Italia sia a livello retributivo che manageriale. Basti pensare che nelle imprese solo il 24% dei ceo e il 32% dei manager è donna. Su questo tema così come