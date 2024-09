Il pil italiano torna ai livelli pre crisi del 2008

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 2 settembre 2024) Con i conti economici trimestrali, l’Istat conferma in sostanza le stime preliminari di circa un mese fa: nel secondo trimestre del 2024, l’Italia è cresciuta dello 0,2 per cento rispe Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti