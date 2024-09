Il concerto degli allievi della scuola Monteverdi inaugura un mese di eventi a Musile di Piave

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sarà ilcomunalere glidi settembre adi. L'appuntamento è in programma per sabato 7, alle 21.00 in Piazza XVIII Giugno. A esibirsi i ragazzi dell'istituto, pronti a scaldare i cuoriplatea con un grande