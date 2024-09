Il 6 e 7 settembre torna il Femme Fest in ricordo di Elisa Pomarelli

Leggi tutta la notizia su ilpiacenza

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quest’annoper la terza edizione il- ilival per dire NO al femminicidio, ricordando che l’idea nasce da un tragico evento che ha colpito la comunità piacentina cinque anni fa: il femminicidio diamava la vita in ogni sua forma ed era una persona