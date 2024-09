Hamas? Sono belve e non possiamo dimenticarlo

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Chissà se qualcuno avrà ancora il coraggio di chiedersi come mai qui a Libero – per parlare di– usiamo da sempre l'espressione “”. E che altra parola vuoi scomodare? Come vuoi descrivere la mente e l'anima di chi spara un colpo in testa a sei prigionieri innocenti, e lo fa sadicamente a un passo dalla loro possibile liberazione? Hanno vigliaccamente rapito dei giovani durante una festa musicale, perché non bastava il bagno di sangue già compiuto nelle ore precedenti. Li hanno tenuti sequestrati per undici interminabili mesi, sottoponendoli a violenze indicibili. Hanno imposto a loro e alle famiglie uno stillicidio di sofferenze. Ma allenon è sembrato sufficiente: e, nell'imminenza della possibile liberazione, li hanno definitivamente freddati.