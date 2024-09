Greta morta a 9 anni per un turbo cancro la bambina che scoprì la malattia dopo un malore improvviso in Thailandia

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 2 settembre 2024)soli sei mesi, 9, ha dovuto arrendersi al tumore che l'aveva colpita lo scorso marzo, mentre si trovava in vacanza con la famiglia a Phuket, in, per festeggiare il compleanno della mamma.aveva improvvisamente sentito un dolore lancinante alla testa e dal momento che