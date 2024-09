Gravissimo dopo l’incidente sulla Porrettana | ha perso il controllo dello scooter

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bologna, 2 settembre 2024 – Un sessantasettenne è in gravissime condizioni all’ospedale Maggiore,essere rimasto vittima, ieri nel tardo pomeriggio, di un incidente in via. Erano le 19,15 circa quando l’uomo, in sella al suo, all’altezza del civico 58 haildel mezzo, urtando il cordolo del marciapiede e la segnaletica verticale. Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta assieme ai sanitari del 118, il sessantasettenne, che percorreva viain direzione periferia, per cause probabilmente dovute alla velocità, hailurtando lo spartitraffico all'altezza di viaSport. Il conducente è stato sbalzato sull’asfalto, mentre il motociclo strisciava al suolo per oltre 60 metri. Subito soccorso, le condizioni dell’uomo sono apparse gravi tanto da richiedere il ricovero d’urgenza al Maggiore.