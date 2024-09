Governo | Foti Fdi ‘con Meloni superato assistenzialismo M5S e Pd’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 set. (Adnkronos) – ?Grazie alle politiche messe in campo dalin poco meno di due anni l?Italia è tra le nazioni europee con il più alto tasso di crescita. Dal PIL all?occupazione, dall?export agli investimenti, la nostra Nazione sta vivendo una importante e attesa fase di espansione economica. Lo spread è diminuito del 40%, la Borsa è cresciuta del 60% e l?occupazione è aumentata di 750.000 unità. Questi dati attestano la credibilità e i risultati concreti ottenuti daldi centrodestra”. Così Tommaso, capogruppo di Fratelli d?Italia alla Camera. “Grazie a Giorgiae a Fratelli d?Italia è stata superata una volta per tutte l?idea di un?Italia assistenzialista e costellata di bonus, tanto fallimentari quanto dispendiosi, che hanno gravato in maniera importante sulle casse dello Stato e che hanno caratterizzato i governi Cinque Stelle e Pd.