Giocatore del Norimberga picchiato dai suoi stessi tifosi | si era mostrato con la maglia del Bayern

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2024) Brutta disavventura per il 26nne del, Niklas Sommerdaiin un agguato notturno. Le conseguenze dell'aggressione mostrate dalsul suo profilo social: viso tumefatto dalle botte. Il motivo? Tre giorni prima aveva postato una foto in cui indossava ladelMonaco. Un oltraggio per gli ultrà delche Sommer ha pagato a carissimo prezzo.