Germania l' avanzata dei neonazi Batosta per Scholz ora può cadere

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 2 settembre 2024) Per Olafè arrivata un'altradopo il flop alle Europee. Il suo Spd ha ottenuto appena il 6% alle Regionali tedesche in Turingia e Sassonia. L'ultradestra raggiunge il risultato record del 30% di preferenze, l'Afd (sta) avanza e ora il cancelliere rischia davvero di. È un terremoto che cambia la Storia. Per la prima volta dopo la fine della guerra, un partito di estrema destra vince un’elezione regionale in. A 90 anni dalla presa del potere di Hitler. E in un Land, la Turingia, tristemente noto per il primo sostegno dei nazisti a un governo locale, già nel 1924. "Adesso nulla è impensabile, riguardo a Olaf". Una fonte qualificata della Spd parla solo a microfoni spenti e non nega - riporta La Repubblica - che nel partito l’umore sia "in cantina".