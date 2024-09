From | svelati cast e data di uscita della terza stagione

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di lunedì 2 settembre 2024) Paramount+ ha presentato in queste ore ladi, la serie tv mistery/horror con protagonista Harold Perrineau. I nuovi episodi saranno trasmessi in esclusiva su Paramount+ a partire dal 4 ottobre 2024. Nel, oltre ai nomi già noti dalle precedenti stagioni, si vanno ad aggiungere Robert Joy (CSI: NY) e Samantha Brown (Y: The Last Man); Joy interpreterà Henry, un uomo scurrile a cui gli anni non sono stati gentili, mentre Brown interpreterà Acosta, un nuovo agente di polizia. In attesa del primo trailer, lo streamer ha diffuso l’artwork promozionale ufficiale (lo trovate nella parte superiore di questo articolo)., la recensionesecondae le note di produzione Girato nella pittoresca Nuova Scozia in Canada , svela il mistero di una città da incubo che intrappola tutti coloro che entrano.