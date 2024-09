Frana Casertano trovato corpo donna

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 2 settembre 2024) 13.54 E' stato riildelladispersa in seguito allache si è verificata a San Felice a Cancello (CE) il 27 agosto. Continuano le ricerche del figlio 41enne che era con lei: sorpresi dal maltempo in un loro terreno, madre e figlio stavano rientrando, ma l'Apecar su cui viaggiavano è stata travolta da un'ondata di fango e trascinata per centinaia di metri. Loro sono stati sbalzati fuori.