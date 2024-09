Focus Salute – Stress la guerra dentro di noi

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di lunedì 2 settembre 2024) MILANO (ITALPRESS) – Nel quarantasettesimo numero di, format tv dell’agenzia Italpress, la ginecologa e oncologa Alessandra Graziottin parla dello. Buono, è il sale della vita. Acuto e violento, o cronico e aggressivo, è unadi noi. Questa è la prima di quattro conversazioni in cui vengono affrontati: il significato biologico delloacuto, che aiuta a reagire a danni fisici ed emotivi; le sue conseguenze costruttive o distruttive, come il dolore cronico; le cause dell’aumento dellonella società contemporanea e cosa fare per gestirlo. mgg/gsl Unlimited News - Notizie dal mondo