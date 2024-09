Flat Tax al 15% per il ceto medio e straordinari detassati Manovra le mosse per incentivare la produttività

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il governo Meloni lavora senza sosta alla prossimafinanziaria. Le cose da fare sono tante e mantenere tutte le promesse fatte non sarà facile. Solo per confermare la riduzione del cuneo fiscale e un taglio dell'Irpef, serviranno almeno 18 miliardi. A questi vanno aggiunti i soldi che il governo dovrà per forza investire per confermare altre misure chiave. Il totale sale così a circa 25 miliardi. Resta poco margine per altre cose, ma nonostante questo l'esecutivo sta valutando altri provvedimenti. Marco Osnato, presidente della commissione Finanze della Camera e responsabile Economia di Fratelli d'Italia: "Il principio di questa misura - spiega Il Messaggero - è stato già approvato nella delega fiscale. Ora si stanno valutando le risorse disponibili.