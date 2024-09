Firenze il 91enne rapinato e in coma | Aiutava i senzatetto forse anche la donna che l’ha aggredito

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 2 settembre 2024) Era giovedì 29 agosto notte: un pensionato di 91 anni aveva sorpreso nell’androne del suo palazzo di via Maso Finiguerra () una coppia di balordi. Da lì la colluttazione, le spinte e la rapina. Viene scagliato a terra e finisce in, in bilico tra la vita e la morte. Per lui le prossime ore saranno fondamentali, mentre gli inquirenti sono ancora in cerca di uno deiri. L’unica identificata è unaromena, di 25 anni, un volto noto tra i residenti del posto, ma non ci sono misure cautelari. In questa zona trovava riparo: «Non doveva succedere, incredibile che sia stata proprio quella», dichiara un familiare. Il pensionato offriva infatti assistenza a molti deiche arrivavano in quelle vie, tra questi, con molta probabilità,lache l’avrebbe