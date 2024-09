Fiere accordo Confida e IEG per sviluppare Venditalia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dalla primavera del 2026 si terrà nei padiglioni della Fiera di Rimini- Associazione Italiana Distribuzione Automatica, annuncia di avere scelto Italian Exhibition Group (IEG), come partner strategico per lo sviluppo della fiera '', la principale manifestazione del settore della distribuzione automatica in Europa: nascerà così una nuova società che organizzerà a Rimini le