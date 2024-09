Fiamme alla copertura di un tetto di un edificio in ristrutturazione a Firenze

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 2 settembre 2024)– Intervento difficile quanto spettacolare quello dei vigili del fuoco diin un incendio in viale Corsica a. Ad andare a fuoco nel primo pomeriggio del 2 settembre ladi unin fase di. I vigili del fuoco, intervenuti con due squadre due autobotti e un’autoscala, entrati all’interno del cantiere hanno fatto accesso aldi uncomposto da un piano fuori terra, ed iniziato le complesse operazioni di spegnimento, con la rimozione dei laterizi per poi tagliare la guaina isolante e gli strati di isolante per arrestare l’avanzata dell’incendio all’altra porzione dell’. Non ci sono state, fortunatamente, persone coinvolte. Sul posto a scopo precauzionale sono arrivati anche il personale sanitario e la polizia locale per la gestione della viabilità.