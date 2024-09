Fi proposta sullo ius scholae entro settembre

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il leader di FI Antonio Tajani ha trasmesso l'input ai capigruppo di Camera e Senato di iniziare a lavorare su unaorganicaiusche dovrebbe essere completatafine mese. Lo annunciano fonti di FI. Lasarà poi presentata agli alleati per un confronto interno alla coalizione. Interpellate sulle dichiarazioni di alcuni esponenti di FdI e Lega secondo cui lo iusè stato "un tema estivo", le stesse fonti rispondono: "Non lo è, è un tema che vogliamo affrontare". L'emendamento di Azione e alla mozione del Pd? "Non ci interessano altre iniziative", la replica.