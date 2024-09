Festival della fotografia di Dalmine il programma delle mostre

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024). Tutto pronto aper la nuova edizione delManifestazioni Fotografiche”. L’iniziativa, giunta all’11esimo anno, verrà inaugurata venerdì 6 settembre alle 18.30 al Teatro Civico in via Kennedy 3, alla presenza dei fotografi ospitati. La dieci giorni, incentrata sullaconed eventi, si concluderà domenica 15 settembre ed è ospitata, come da tradizione, in teatri, centri culturali, ma anche in spazi all’aperto come vie, giardini e piazzecittà di. Ecco il calendariopresentazioni collettive. QUARANT’ANNI DIE IL CAMMINO PROSEGUEPresentazione del libro fotografico prodotto dal CFD Circolo FotograficoSabato 7 settembre, ore 21 – Teatro Civico di, via J.F. Kennedy 3 –AUTOFOCUS.