Emma Bonino | Fitto è esperto ma si guardi dai suoi Al Pd dico | votatelo

(Di lunedì 2 settembre 2024) Come valuta l’indicazione di Raffaelecome commissario europeo? "è un politicoe di lungo corso e non è certo un estremista – esordisce, una vita da europeista federalista, ex commissaria a Bruxelles, ex ministra degli Esteri, leader di +Europa –. In più è stato a lungo parlamentare europeo e dovrebbe conoscere meccanismi e regole, scritte e non scritte, delle istituzioni europee. Gli faccio i migliori auguri da ex commissaria, con una raccomandazione, se posso". Che cosa gli consiglia? "Ricordi sempre che i commissari servono l’Unione europea tutta, non il governo o il Paese che li ha nominati. Ed è per questo che iattuali alleati di governo in Italia potrebbero presto diventare ipiù accaniti avversari in Europa.