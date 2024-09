Douglas Luiz ancora in panchina la Juve ha speso 515 milioni per fare un favore a Monchi? Zazzaroni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 2 settembre 2024)in, laha51,5perun? () Ecco cosa scrive oggi il direttore del Corriere dello Sport Ivandopo-Roma 0-0 e dopo le formazioni iniziali. Per la terza volta su treha cominciato dalla: mi chiedo se i 51e mezzo sono stati spesi perun, che doveva liberare l’Aston Villa di alcuni giocatori per rispettare gli obblighi Uefa, oppure per provare a portare la famosissima fidanzata del brasiliano, Alisha Lehmann, allafemminile.