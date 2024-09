Donna va in escandescenza e lancia vasi dal balcone

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Va incon le piante dal. È quanto accaduto nella serata di ieri ad Aversa, in via Castello, la stradina che conduce dalla chiesa di Santa Maria a Piazza alla cattedrale di San Paolo. Stando a quanto si apprende, non è ancora chiaro il motivo, ma prima della