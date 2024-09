Djalo Porto AFFARE FATTO per il difensore della Juventus Ecco la situazione di mercato

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di lunedì 2 settembre 2024), TUTTOper il passaggio del! CESSIONE completata: la FORMULA dell’e tutti i dettagli È stata completata la cessione di Djalò al. Il calcioJuve ha trovato una sistemazione aldopo il mancato passaggio alla Roma. Prestito al clubghese per il giocatore che non era nei piani di Thiago Motta. Come riportato da