Dalla battaglia in difesa dei cervi a quella contro l' autonomia differenziata | per il Pd sarà Un autunno militante

Leggi tutta la notizia su ilpescara

(Di lunedì 2 settembre 2024) Per i Giovani democratici le priorità su cui agire in Abruzzo sono il contrasto all’abbandono scolastico che dovrebbe passare anche per la certezza nei tempi di erogazione delle borse scolastiche oltre che per la gratuità del trasporto pubblico locale, ma anche l’attuazione di una “sana politica