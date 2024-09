Da via Pisana a via di Ripoli al via i lavori a Firenze

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 - Allacci idrici, elettrodotti interrati, asfaltature e potature. Sono alcuni dei principali interventi che prenderanno il via in questa settimana. In dettaglio da lunedì 2 settembre (fino a a giovedì 5 settembre) scatterà la chiusura nei viada via Cavalori al numero civico 689 perdi posa di un elettrodo interato. Altri provvedimenti previsti: interruzione della circolazione in via Cavalori (tra viae via Baccio da Montelupo), senso unico in via Granacci (da viaverso via Naldini), in via Naldini (da via Granacci in direzione di via Tiziano), via Tiziano (da via Zuccari verso via). Sempre da lunedì 2 settembre in via disono in programmasulle caditoie e all’illuminazione pubblica. Fino al 14 settembre sarà chiuso il tratto da via Accolti a via Caponsacchi.