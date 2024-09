Criscitiello | Inter 65 sul mercato! Scudetto altro che passeggiata

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024)dà un suo giudizio aldell’, ossia 6.5. Poi il giornalista si focalizza anche sulla corsa. GIUDIZIO – Michele, direttamente dalle colonne di Sportitalia.it, ha dato il suo giudizio suldei nerazzurri, pronunciandosi poi anche sulla corsa: «VOTO 6,5: Doveva fare poco ma l’ha fatto. Prima con i parametri zero e poi chiudendo i colpi nelle seconde linee. Per i Campioni d’Italia c’era da fare poco ma il rinnovo di Lautaro da solo valeva un 7 in pagella. Buona gestione delper Beppe e Piero.resta la più forte ma quest’anno non sarà una. La Juventus può competere per loe ha l’obbligo di provarci. La mano di Cristiano si vede ma anche quella di Motta è evidente. Gli allenatori si devono giudicare per il presente ma anche per il passato.