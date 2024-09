Cos’è il sacco vitellino idropico e cosa comporta l’accumulo di liquidi

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di lunedì 2 settembre 2024) Durante le primissime fasi della gravidanza a permettere e favorire lo sviluppo dell’embrione c’è il, una struttura temporanea (scompare gradualmente fino a non essere più visibile dopo 14-20 settimane di gestazione) ma molto importante, dalle cui caratteristiche possono essere tratte indicazioni sull’esito della gravidanza. Una di queste caratteristiche èdi liquido all’interno del. Parliamo quindi dele delle sue conseguenze.il? Il portale Radiopaedia spiega che ilè la prima struttura anatomica che si forma all’interno delgestazionale. Appare come una struttura ecogena che in una gravidanza normale all’inizio misura meno di 6 millimetri e ha una forma quasi sferica.