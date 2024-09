Cortissime da metà fronte in su estreme e vezzose | le micro frange son tornate

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 2 settembre 2024) Lafrangia è tornata. O forse non se ne è mai andata veramente. Dagli anni Venti all’ultima sfilata di alta moda di Dolce&Gabbana a luglio in Sicilia, la frangia cortissima torna puntualmente alla ribalta. Proprio come quest’anno. Una scelta forse ardita, ma perfetta se si vuole dare una ventata di freschezza alla propria chioma per la nuova stagione. Capelli, i tagli di tendenza del 2024.