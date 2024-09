Corso serale del Liceo artistico di Treviso - Iscrizioni aperte

Leggi tutta la notizia su trevisotoday

(Di lunedì 2 settembre 2024) Sono ancoraleall'a.s. 2024/25 deldeldiche, con gli indirizzi Arti Figurative e Design, offre la possibilità , in tre anni, di conseguire un diploma utile per la ricerca di nuove opportunità di impiego, per riqualificarsi professionalmente