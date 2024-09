Corea del Nord | scrutinio ideologico agli atleti del selfie olimpico con gli avversari sudcoreani

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Roma, 2 settembre 2024 – Una delle foto più iconiche e celebrate di Giochi Olimpici di Parigi potrebbe avere un epilogo amaro: ilche ha unitoni e sudni in un unico scatto ha portato ad uno “” per i giocatori di ping pong Kim Kum-yong e Ri Jong-sik, cittadini deldella penisola. Il mese scorso Kim Kum-yong e Ri Jong-sik avevano posato sul podio con il duo diLim Jong-hoon e Shin Yu-bin, sudni, dopo aver ricevuto la meda d’argento all’Arena di Parigi Sud. L’immagine aveva rimbalzato ovunque sul web, divenendo simbolo della capacità dello sport di superare le divisioni politiche. Ma sembra che questo pensiero non sia stato condiviso dalle istituzionine: diversi mediani riportano in questi giorni la notizia che Kim e Ri sono stati posti sotto “”.