Come partecipare ad Affari Tuoi | regolamento e requisiti per diventare concorrente

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il 2 settembre ha inizio la nuova stagione di, game show di Rai1 condotto da Stefano De Martino. Le selezioni per potersono state avviate già lo scorso luglio ma in alcuni casi si protrarranno fino a fine mese. Tutto quello che c'è da sapere per poteral programma.